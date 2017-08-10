У філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня будівельника (ФОТО)

У Чернівецькій філармонії відбулися урочистості з нагоди Дня будівельника. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Захід відвідав міський голова Олексій Каспрук. Він звернувся з привітаннями до присутніх звернувся і побажав людям цієї важливої і вкрай необхідної сьогодні професії багато нових реалізованих проектів, творчого натхнення і успіхів у втіленні масштабних планів та ідей, а також жартома зауважив, що спочатку завдяки будівельникам з’являються міста, а вже потім в них з’являються мери.

Окрім цього, міський голова нагородив Грамотами міського голови та книгами найкращих представників будівельної галузі Чернівців: Стасюка Мар’яна Васильовича – директора товариства з обмеженою відповідальністю «Цивільпромпроект»; Юрчука Олександра Дмитровича – головного інженера товариства з обмеженою відповідальністю «Експріелтсервіс»; Саїнчука Миколу Івановича – приватного підприємця; Веренька Павла Дмитровича – виконроба товариства з обмеженою відповідальністю «Будмонтаж 2001»; Менчія Артура Петровича – головного інженера приватного підприємства «Єврофасадбуд»; Шкрабу Михайла Дмитровича – директора колективного підприємства «Реконструкція»; Зазуляка Василя Володимировича – директора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Водограй»; Боріна Сергія Петровича – старшого виконроба товариства з обмеженою відповідальністю «Сузір’я ЛТД; Єпуре Георгія Івановича – начальника відділу технічного нагляду за об’єктами капітального будівництва при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради; Крейзіль Ольгу Миколаївну – головного спеціаліста економічно-виробничого відділу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради. Також міський голова привітав працівників обласного управління капітального будівництва з поважним ювілеєм – 50-ти річчям з дня створення.

День будівельника в Україні відзначають 13 серпня