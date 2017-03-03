У Франції чернівчанин розкритикував депутатів міськради, які відмовилися від кредиту на нові тролейбуси (ВІДЕО)

Чернівчанин Олег Мазур, який наразі перебуває у Франції (м. Ніцца) записав відеозвернення до депутатів Чернівецької міськради та продемонстрував, який транспорт курсує за кордоном.

Чоловік розкритикував депутатів, які відмовилися від кредиту на нові тролейбуси від ЄБРР. «А блокуєте ви по одній простій причині – бо ЄБРР буде контролювати кожну копійку, і ви з того нічого не урвете», – пояснив чернівчанин.

Також Олег мазур продемонстрував, як курсує громадський транспорт на околицях французького міста. Там автобуси курсують кожні 10-15 хвилин без запізнень.

Відповідне звернення чоловік опублікував на своєму Youtube-каналі.

епут