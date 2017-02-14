У Герці та Путилі відкрили дві нові станції з виготовлення біометричних паспортів

У Герці та Путилі відкрили станції з оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та паспортів у вигляді ID-картки.

Як повідомили у прес-службі ДМС України в Чернівецькій області, досі на Буковині 10 з 12-ти територіальних підрозділів Управління ДМС у Чернівецькій області могли надавати вказані послуги.

Через систему Prozorro було придбано 2 вузли ДІС (Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування) для краю.

Таким обладнання встановили у Герці та Путилі, де до тепер місцевим жителям доводилося долати 10 км від Герци до Новоселиці або 25 км – до Чернівців, від Путили – 45 км до сусідньої Вижниці, щоб оформити паспорт за кордон.