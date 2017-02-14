У Глибоцького району невідомі фекаліями забруднили два колодязі, з яких надходить вода до їдальні школи

У селі Кам’янка, що у Глибоцькому районі невідомі особи забруднили два колодязі, з яких надходить вода до їдальні місцевої школи.

Про це повідомляє hlyboka.rayon.cv.ua.

Як розповів начальник відділу санітарної служби Тоадер Ниміжан, по цьому випадку було здійснено перевірку. Колодязі були забруднені коров’ячим мустом, у воді містилась кишкова паличка і вона мала запах фекалій.

«Довелось негайно заборонити використання води», – сказав Т. Ниміжан.

Фахівці очистили колодязі, труби, водонапірну башту. «Щойно ми дали дозвіл на використання води у школі», – повідомили у санітарній службі.

Наразі поліцейські провели перевірку щодо зловмисних дій, опитали свідків. Проте, ймовірних осіб, які можуть причетними до інциденту досі не знайдено.