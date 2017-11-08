У Глибоцькому районі підвода в’їхала у мікроавтобус: є потерпілі

У результаті аварії до лікарні потрапили водій та пасажирка підводи.

аварія сталась 7 листопада у селі Опришени Глибоцького району. 75-річний місцевий житель, керуючи гужовою повозкою, допустив зіткнення з автомобілем марки “Мерседес Віто 112” за кермом якого перебував 39-річний односельчанин.

За інформацією правоохоронців, візник не надав перевагу у русі мікроавтобусу, який рухався головною дорогою.

У результаті пригоди водій та пасажирка повозки отримали численні травми.

Відомості за фактом даної ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.