У Глибоцькому районі триває ремонт школи та лікарської амбулаторії

Днями керівники Глибоччини вкотре проінспектували об’єкти, що будуються на території району.

Зокрема,  голова Глибоцької районної державної адміністрації Георгій Придій відвідав село Йорданешти, де ознайомився з ходом завершення будівництва школи. Наразі на об’єкті здійснюється прибирання приміщень після будівництва та малярних робіт.

16 листопада голова Глибоцької районної державної адміністрації Георгій Придій разом з головою районної ради Петром Панчуком відвідали село Стерче, де ознайомилися з ходом будівництва лікарської амбулаторії. Нині на даному об’єкті завершено зовнішньо-оздоблювальні роботи, встановлено огорожу, утеплено фасад та здійснюється внутрішнє оздоблення приміщень.

«Будівництво даного закладу – це ще один крок до покращення надання якісної медичної допомоги жителям села», – зазначив очільник РДА.

Також в с. Тереблече триває будівництво найсучаснішого спортивного майданчика зі штучним покриттям. Наразі роботи підходять до завершення.99 100 101

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