У Глибоцькому районі триває ремонт школи та лікарської амбулаторії

16 листопада голова Глибоцької районної державної адміністрації Георгій Придій разом з головою районної ради Петром Панчуком відвідали село Стерче, де ознайомилися з ходом будівництва лікарської амбулаторії. Нині на даному об’єкті завершено зовнішньо-оздоблювальні роботи, встановлено огорожу, утеплено фасад та здійснюється внутрішнє оздоблення приміщень.

«Будівництво даного закладу – це ще один крок до покращення надання якісної медичної допомоги жителям села», – зазначив очільник РДА.

Також в с. Тереблече триває будівництво найсучаснішого спортивного майданчика зі штучним покриттям. Наразі роботи підходять до завершення.