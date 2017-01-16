У горах Закарпатської області досі діє загроза лавин

Як відомо, за останній час у Закарпатській області зійшло, щонайменше, 6 лавин. На щастя, постраждалих від снігових кучугур немає. Однак, 16-17 січня тут знову очікуються сходження лавин. Лавинна небезпека характеризується третім(велика загроза) рівнем. В гірських районах треба бути обережним на дорогах, існує ймовірність зсуву снігу на проїжджу частину.

Лавинна небезпека також у горах Івано-Франківської області.

ДСНС просить громадян бути обережними та утриматися від походів у гори!