У горах Закарпатської та Львівської областей – високий рівень лавинної небезпеки

Сьогодні, 10 лютого, у горах Закарпатської та Львівської областей оголошено 3 рівень лавинної небезпеки. Про це інформує прес-служба ДСНС України. Третій рівень є високою небезпекою, що характеризується глибиною снігового покриву у 50-70 сантиметрів. Сходження такого снігу може бути небезпечним для життя.

Радимо утриматися сьогодні від походів у гори!