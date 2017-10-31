У грудні на Буковині відкриють сироварню

7 грудня у с. Михайлівка Глибоцького району відбудеться відкриття кооперативу «Добрі ґазди», до складу якого увійшли вже 32 господарства.
Як пише ATMAgro, підприємство закуповуватиме молоко в місцевих господарствах, переробляти його, а продукцію поставляти до навчальних закладів.
Сироварню облаштували на місці старої лазні. Устаткування допомогло закупити австрійське агентство.
«Проект австрійського агентства передбачає лише закупівлю обладнання. Всі ремонтні роботи, реконструкція проводитимуться за рахунок громади. У підготовчі роботи ми плануємо вкласти 800 тис. гривень, щоб підприємство запрацювало, і фактично така ж сума ― €20 тис. ― вкладена в устаткування», ― розповів глава Глибоцької ОТГ Григорій Ванзуряк.
На відкриття сироварні запросили гостей з Польщі та Австрії.