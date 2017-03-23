У Харківській області горять склади з боєприпасами:  евакуйовано 20 тисяч людей

У ніч з 22 на 23 березня, неподалік міста Балаклія Харківської області стався вибух на складах з боєприпасами.

Наразі із зони, де досі продовжуються вибухи евакуйовано 20 тисяч мирного населення.

За інформацією міністра оборони Степана Полторака, жертв серед населення та військових немає.

Через надзвичайну ситуацію, у цьому районі закритий повітряний простір для всіх літальних апаратів. Нині пожежа не ліквідована. «Вона продовжується на третині всього арсеналу», – повідомив С. Полторак.

Поблизу місця перебувати досить небезпечно, адже розліт снарядів складає від 1 до 2 кілометрів. До того, у Міноборони поки відмовляються повідомити, коли вдасться ліквідувати пожежу.

За попередніми висновками, причиною вибухів на складах з боєприпасами була диверсія – вибух, який здійснила ДРГ близько 3-ї ранку.