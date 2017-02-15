У Харкові легковик спричинив 7 ДТП за годину (ВІДЕО)

На одному з дворів Харкова сталося 7 ДТП за одну годину. Про це інформує ТСН. Власник легкового автомобіля припаркував свою машину прямо на в’їзді у двір. За годину з цією проблемою зіткнулося 7 автомобілів – не впоравшись з керуванням через ожеледицю автівки одна за одною врізалися в припаркований легковик. Всю ситуацію відзняла камера відеоспостереження, що знаходиться у дворі. Тільки один водій, під’їхавши до такого небезпечного повороту, вийшов з машини, оглянув ситуацію та поїхав геть.

Відео вже з’явилося у мережі. Користувачі підозрюють, що власних легкового автомобіля спеціально підлаштував ці аварії, аби пізніше вимагати компенсацію.

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