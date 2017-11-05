У Хмельницькому сталася стрілянина: п’ятеро осіб отримали поранення (ФОТО)

Сьогодні, 5 листопада, близько 5 години ранку у Хмельницькому сталася стрілянина між двома групами осіб. Про це пише ГУ НП в Хмельницькій області. В результаті інциденту у двох приміщеннях для розіграшу лотерей було зруйновано обладнання та був пошкоджений автомобіль «BMW».

Учасники конфлікту застосували мисливську зброю та спецзасоби для відстрілу гумових куль, внаслідок чого п’ятеро чоловіків отримали різного роду поранення. Ніхто зі сторонніх громадян не постраждав. Наразі у місцях вчинення правопорушень працюють слідчо-оперативні групи. За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 (хуліганство, вчинене групою осіб) та ч.4 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) статті 296, а також за ч. 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Працівники поліції спільно з прокуратурою встановлюють причини конфлікту.