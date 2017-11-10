У Хотині поблизу Дністра знайшли тіло місцевого жителя. Наразі поліцейські розшукують вбивцю особи

У Хотині неподалік річки Дністер виявили тіло чоловіка. Правоохоронці розшукують вбивцю особи.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, 9 листопада житель Хотина знайшов невідомого чоловіка без ознак життя.

На місце інциденту прибули правоохоронці, які виявили на тілі загиблого чимало тілесних ушкоджень.

Згодом було встановлено, що загиблий – 30-річний житель міста Хотин.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Нині поліцейські встановлюють особу, причетну до скоєння даного злочину.