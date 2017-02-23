У Хотині відбулося відкриття спортивного залу (ФОТО)

Сьогодні, 23 лютого, після проведення капітального ремонту у місті Хотин у ЗОШ №5 відбулося урочисте відкриття спортивного залу. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. На визначній події було чимало людей, серед них й посадовці голова Хотинської районної державної адміністрації Петро Допіряк, заступник голови районної ради Андрій Коломеєць, міський голова Микола Головльов, керівник апарату районної державної адміністрації Олександр Нестор, начальник управління освіти районної державної адміністрації Володимир Рак.

На ремонт спортивного залу у школі було витрачено 1 499 415 грн. Тут відремонтували дах, замінили систему опалення, електромережу та встановлено нові прилади освітлення, виконано усі внутрішні роботи з повною заміною підлоги, вікон та вхідних дверей.

Разом з тим, Петро Допіряк подарував діткам й новенький спортивний інвентар.

Ось як виглядав за під час ремонту:

Фото сьогодні: