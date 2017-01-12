У кабінеті буковинського прикордонника, якого 11 січня затримали на хабарі, знайдено необліковані патрони.
Про це повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області.
Зокрема, правоохоронці виявили 38 необлікованих набоїв до вогнепальної зброї різного калібру.
Окрім того, у СБУ зазначили, що прикордонника було затримано під час отримання хабapa у розмipi 1000 євро на автoзаправній стaнції в одному з райцентрів Чернівецької області.
Нагадаємо, 11 січня поблизу Вижниці правоохоронці затримали на хабарі офіцера Чернівецького прикордонного загону. За ці кошти посадовець мав посприяти у безперешкодному переміщенні сигарет за кордон.