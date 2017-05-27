У Кіровоградській області затримали буковинця, який їхав на автомобілі з підробленими номерами

Поліцейські Кіровоградщини на 247 кілометрі автодороги “Київ – Одеса”, у Благовіщенському районі, зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Порушником виявився 45-річний житель Чернівецької області, – повідомили у БДР ГУ НП Кіровоградської області.

Під час перевірки документів та звірки номерів вузлів і агрегатів було виявлено, що номер кузова легковика не співпадає із даними в облікових системах Нацполіції, а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки.

Відкрито кримінальне провадження.