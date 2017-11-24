У Кіцмані вшанували пам’ять жертв Голодомору

24 листопада 2017 року в м. Кіцмані біля пам’ятного Хреста борцям за волю України відбулися заходи на вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні.

В знак пам’яті про безневинно убієнних співвітчизників відбулася акція «Запали свічу». Присутні керівники районної влади, громадські діячі, учасники бойових дій, представники установ та організацій району, мешканці міста запалили свічки та лампадки. Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв Голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років хвилиною мовчання, – повідомляє Кіцманська РДА.