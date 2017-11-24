У Кіцмані встановили меморіальну дошку Михайлу Івасюку (ФОТО)

У Кіцмані сьогодні, 24 листопада, встановили меморіальну дошку видатному буковинському письменнику Михайлу Івасюку. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Меморіальну дошку встановили на будівлі колишньої школи, де Михайло Івасюк викладав з 1946 по 1964 рр.

Також цього дня в Чернівецькому обласному меморіальному музеї В.Івасюка буде проведено відкриття виставки робіт учнів Кіцманської художньої школи «Світлішає мій листопад». Це рядок із вірша Михайла Григоровича. На виставці представлено 60 робіт юних кіцманчан, 20 робіт з них присвячені віршам та казкам Михайла Івасюка. Низка робіт виконані в техніках вітраж, офорта та «випалення на металі».

В рамках заходу Почесними грамотами обласної державної адміністрації за вагомий внесок в організацію та проведення ювілейних заходів з нагоди 100-річчя від дня народження українського письменника, науковця, громадського та культурного діяча Михайла Івасюка перший заступник голови облдержадміністрації відзначив: Олену Баннікову – заступника директора з питань внутрішньої бібліотечної роботи Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка, методиста комунального учбово-методичного центру культури Буковини Василя Беженаря, декана філологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, професора Бориса Бунчука, зберігача фондів Чернівецького обласного меморіального музею В. Івасюка Наталію Мороз, художнього керівника Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Людмилу Цісельську.