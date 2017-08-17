У Комітеті виборців повідомили, скільки грошей вирахували у нардепів за прогули

З початку 2017 року із заробітної плати народних депутатів вирахували понад 3,5 млн грн за пропуски пленарних засідань Верховної Ради.
Як повідомили у Комітеті виборців України, тільки 45 депутатів відвідали всі засідання Ради упродовж 6 сесії (до 11 липня). Решта, 377 депутатів, пропустили одне чи кілька засідань парламенту, тому недоотримали зарплатню.
Найгірше відвідували засідання депутати “Волі Народу”. Показники відвідуваності по інших фракціях: “Народний Фронт” (в середньому 85% фракції зареєстровано), БПП – 84%, Радикальна партія Олега Ляшка, “Батьківщина” – 80%, “Самопоміч” – 73%, “Відродження” – 69%, “Опозиційний блок” – 67%.