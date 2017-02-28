У Києві через пляшку горілки син вбив рідну матір

У Києві під час святкування дня народження чоловік вбив власну матір.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався на вул. Маяковського у 2-кімнатній квартирі, де мешкав 36-річний чоловік спільно зі своєю матір’ю. Одну із кімнат родина здавала знайомому з його 11-річним сином.

Власники постійно пиячили. Того дня чоловіки вирішили відзначити день народження жінки, яке мало відбутися за кілька днів. Під час святкового застілля чоловіки вийшли на балкон, а коли повернулися побачили, як матір ховає одну з недопитих пляшок в свій одяг.

Син не зрозумів такого вчинку, почав кричати, а згодом схопив ножа та вдарив у груди. Не зважаючи на те, що постраждалій стало погано, чоловіки допомогли їй дійти до ліжка, а самі продовжили святкування.

Упродовж години чоловіки не звертали увагу на жінку, а коли помітили, що вона померла викликали медиків.

На місце прибули поліцейські. Затриманому оголосили про підозру в умисному вбивстві. Особі загрожує до 15-ти років позбавлення волі.