Поліція у Києві на хабарі затримали начальника одного з управлінь Генпрокуратури. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Прокурора затримали під час одержання чергового хабара. Він вимагав від громадянина 3000 доларів, за що обіцяв дати вказівку органам досудового розслідування активізувати слідчі дії у справах, в яких чоловік є потерпілим.
Проти начальника Генпрокуратури відкрито кримінальне провадження.
У Києві на хабарі затримали начальника одного з управлінь Генпрокуратури
Поліція у Києві на хабарі затримали начальника одного з управлінь Генпрокуратури. Про це повідомляє прес-центр СБУ.