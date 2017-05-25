Поліція у Києві на хабарі затримали начальника одного з управлінь Генпрокуратури. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Прокурора затримали під час одержання чергового хабара. Він вимагав від громадянина 3000 доларів, за що обіцяв дати вказівку органам досудового розслідування активізувати слідчі дії у справах, в яких чоловік є потерпілим.

Проти начальника Генпрокуратури відкрито кримінальне провадження.