У Києві під колесами маршрутки загинуло подружжя

Сьогодні у Києві на проспекті Героїв Сталінграда під колеса маршрутки потрапило подружжя. Жінка від отриманих травм померла на місці, а чоловік – у кареті «швидкої» дорогою до лікарні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомили очевидці, чоловік і жінка перебували на зупинці громадського транспорту. Коли тролейбус зупинився у другій смузі, вони вийшли на дорогу позаду маршрутки, припаркованої на зупинці, і потрапили під колеса іншої, яка прибувала на зупинку.

Триває встановлення обставин смертельної автопригоди, – повідомили у відділі комунікації поліції Києва.