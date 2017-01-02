У Києві відсвяткували 108 років з дня народження Степана Бандери

“Ми є бандерівцями!”- під таким лозунгом вчора, 1 січня, у Києві зібралося більше 500 осіб на святкування 108-річниці з дня народження Степана Бандери. Про це повідомляє ТСН. Мітинг розпочався зі смолоскипної ходи, попереду якої йшла дівчина з віночком, що несла портрет Степана Бандери. Мітингарі також виконали Гімн України та згадали імена героїв, полеглих у зоні АТО. Українці порівняли лідера українських націоналістів з Тарасом Григоровичем Шевченком.

За правопорядком у Києві на час мітингу стежило близько 700 правоохоронців, 250 з яких – військовослужбовці Національної гвардії України.