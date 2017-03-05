У Києві вшанували пам’ять Володимира Івасюка встановленням меморіальної дошки (ФОТО)

У Києві встановили меморіальний знак на честь буковинця Володимира Івасюка. Про це пише “5 канал”. Як відомо, у суботу, 4 березня, видатний український композитор-виконавець, поет та Герой України святкував би свій 68 День народження. Вшанували пам’ять буковинця і в Києві – на Будинку звукозапису Національної радіокомпанії України встановили меморіальну дошку.

“Ця дошка встановлена на Будинку звукозапису, де Володя записував свої фонограми. Насправді дуже хвилююче, і ми вдячні усім киянам, що вони так поставилися до цього, власне шануючи пам’ять і шануючи творчість Володимира Івасюка”, – розповіла сестра композитора Оксана Івасюк.