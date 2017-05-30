У Києві затримали вбивцю 60-річного буковинця

У Києві поліція затримала 21-річного жителя села Ломачинців Сокирянського району, який поїхав з області після вчинення вбивства. 29 травня його було доставлено до Чернівців.

У відділі комунікації ГУНП в Чернівецькій області, у лютому 2017 року у селі Ломачинцях Сокирянського району було знайдено мертвим у власному будинку 60-річного чоловіка.

У ході слідства було встановлено, що 21-річний молодик того дня гостював у свого односельця. З невстановлених причин гість накинувся на господаря будинку з ножем. Внаслідок множинних проникаючих колото-різаних поранень потерпілий помер.

28 лютого зловмиснику було оголошено про підозру у скоєні кримінального правопорушення.

На пошуки злочинця було орієнтовано всі Головні управління Нацполіції в областях. Згодом завдяки тісній співпраці з київськими колегами, поліцейські встановили місце перебування розшукуваного та затримали його.