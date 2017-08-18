У Києві жінка вбила перукарку через невдалу зачіску свого чоловіка

В одній із лікарень столиці померла перукарка, яку перед тим побила жінка через невдало зроблену зачіску свого чоловіка.

Про це у соцмережі повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Інцидент стався 14 серпня у перукарні, що знаходилась  у підземному переході (Дніпровський район).

За словами В. Аброськіна, 29-річна перукарка підстригла чоловіка. В той же день через декілька годин прийшла його жінка, яка, була «вкрай невдоволена зачіскою чоловіка», та нанесла телесні пошкодження перукарці.

17 серпня від отриманих травм перукарка померла. Триває слідство.

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