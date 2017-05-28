У київському метро загинув екстремал

Сьогодні, 28 травня, трагічна подія сталася у київському метро. Хлопець хотів проїхатися на вагоні поїзда між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”, в результаті необережності “зачепер” смертельно травмувався. Про це інформує прес-служба КП “Київського метрополітену” на сторінці у Facebook.

“Як сумно іноді складається життя. З мосту під метро на Дарниці кинувся чоловік. Під моє метро. Насмерть. Стояли, поки піднімали тіло з рейок. Занесли саме в мій вагон. Страшно стикатися зі смертю”,- пише у Facebook очевидець події Маріанна Вторушина.