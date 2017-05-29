У Луцьку потяг насмерть збив жінку. Трагедія сталася на вулиці Ківерцівській. 48-річна жінка переходила залізничні колії в невстановленому місці та потрапила під потяг. Від отриманих травм громадянка загинула на місці.

Правоохоронними органами відкрите кримінальне провадження через порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного транспорту. Слідство триває.