У Луцьку потяг насмерть збив жінку

У Луцьку потяг насмерть збив жінку. Трагедія сталася на вулиці Ківерцівській. 48-річна жінка переходила залізничні колії в невстановленому місці та потрапила під потяг. Від отриманих травм громадянка загинула на місці.
Правоохоронними органами відкрите кримінальне провадження через порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного транспорту. Слідство триває.

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