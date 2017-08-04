У Львові через спеку посеред вулиці помер чоловік

Аномальна спека сьогодні забрала життя 60-річного мешканця Львову. Про це повідомляє ТСН. Чоловікові стало зле посеред вулиці й він впав. За словами місцевих лікарів, загиблий мав проблеми із серцем, які, скоріш за все, загострила спека.

Окрім цього, у Луцьку через сильну спеку померла жінка. Інцидент трапився на зупинці на проспекті Соборності. Жінка у віці 60 років раптом впала на підлогу тролейбуса, врятувати її не вдалося. Подія сталася вчора, 3 серпня.