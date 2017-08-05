У Львові пацієнт психіатричної лікарні захопив заручників та порізав їх (ФОТО, ВІДЕО)

Моторошна подія сталася 4 серпня у Львові, близько о 19:00. Вранці того ж дня до місцевої психлікарні госпіталізували 30-річного львів’янина, який з 2013 по 2017 роки перебував у ній на примусовому лікуванні через жорстоке вбивство власного батька. Чоловік наніс загиблому 72 ножових поранення. Місяць тому його відпустили додому, але у п’ятницю за клопотанням родичів чоловіка знову госпіталізували. Увечері ж лікарям довелося викликати поліцію, оскільки психічно хворий чоловік заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно і розбив вікна. Шматком скла чоловік почав різати пацієнтів. В результаті нападу поранено 10 людей, троє з них у важкому стані. Про це пише патрульна поліція Львова.
На місце події першими прибули співробітники Управління патрульної поліції Львова. Командир 2-го батальйону Роман Бліхарський прийняв рішення про штурм заблокованого приміщення після того, як почули крики про допомогу. Патрульні локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму п’ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

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Увага! На відео присутні сцени насильства!

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