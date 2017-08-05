У Львові пацієнт психіатричної лікарні захопив заручників та порізав їх (ФОТО, ВІДЕО)

Моторошна подія сталася 4 серпня у Львові, близько о 19:00. Вранці того ж дня до місцевої психлікарні госпіталізували 30-річного львів’янина, який з 2013 по 2017 роки перебував у ній на примусовому лікуванні через жорстоке вбивство власного батька. Чоловік наніс загиблому 72 ножових поранення. Місяць тому його відпустили додому, але у п’ятницю за клопотанням родичів чоловіка знову госпіталізували. Увечері ж лікарям довелося викликати поліцію, оскільки психічно хворий чоловік заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно і розбив вікна. Шматком скла чоловік почав різати пацієнтів. В результаті нападу поранено 10 людей, троє з них у важкому стані. Про це пише патрульна поліція Львова.

На місце події першими прибули співробітники Управління патрульної поліції Львова. Командир 2-го батальйону Роман Бліхарський прийняв рішення про штурм заблокованого приміщення після того, як почули крики про допомогу. Патрульні локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму п’ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Увага! На відео присутні сцени насильства!