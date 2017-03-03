У Львові при вході в банк померла жінка

У центрі Львова, перед вході до «Приватбанку» померла жінка.

Інцидент стався 3 березня о 15 год на вул. Січових Стрільців.

Як повідомили у спільноті «Варта1», що у Фейсбуці, жінці стало погано при вході у банк, і вона померла на місці.

Цю інформацію підтвердили у поліції. Померлою виявилась 67-річна львів’янка, її тіло направлено на експертизу.

Натомість, як повідомили у соцмережі, поки на місце прибули правоохоронці та медики працівники банку навіть не закрили установу. «Люди ходили туди-сюди, переступали через тіло, як через мішок з речима, невже так важко закрити відділення до приїзду «швидкої», – йдеться у повідомленні «Варти 1».