У Львові з церкви впала льодова брила і вбила жінку

Трагедія сталася сьогодні, 19 лютого, близько 11 години ранку у Львові. На вулиці Краківській з даху Преображенської церкви, біля головного входу у храм, на перехожу впала велика льодова брила. В результаті події жінка загинула на місці. Жертвою нещасного випадку стала 80-річна жителька одного з сіл на Львівщині. Пенсіонерка приїхала у Львів до родичів.