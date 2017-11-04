У листопаді на українців очікує яскравий зорепад

Листопад 2017 року порадує українців одним з найяскравіших зорепадів. Про це пише The Telegraph. Зорепад Леоніди українці зможуть спостерігати з 14 до 21 листопада, свого піку метеорний дощ досягне 16-17 листопада. Найкраща активність очікується до світанку 18 листопада.

Довідково: Зорепад Леоніди вважається найшвидшим. Частинки пилу з комети 55Р/Temple-Tuttle потрапляють в атмосферу Землі зі швидкістю 159 тис. миль/год.