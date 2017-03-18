У Мамализі придбали два шкільних автобуси

Мамалигівська сільська рада придбала два шкільних автобуси. Про це повідомляє “Район-Інфо”.

Автобуси будуть підвозити учнів, педагогічних працівників, працівників медичних закладів, які знаходяться на балансі Мамалигівської сільської ради та працівників виконавчого апарату Мамалигівської сільської ради. Також автобуси будуть використовуватися для організації екскурсійних поїздок, здійснення нерегулярних перевезень учнів, працівників установ, які перебувають на балансі сільської ради та мешканців громади до місць проведення позакласних і позашкільних, районних, зональних та обласних виховних, культурно-масових заходів, спортивних змагань та інших заходів.

Один автобус курсуватиме на постійні основі за напрямком Мамалига-Стальнівці-Несвоя-Балківці, а другий – за напрямком Драниця-Мамалига-Подвірне. З графіком руху шкільних автобусів можна ознайомитися тут.

Придбані автобуси закріплені за Мамалигівською ЗОШ І-ІІІ ступенів. Їх утримування та обслуговування фінансуватиметься місцевим бюджетом.