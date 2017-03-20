У Мамализі відбувся фестиваль “Мерцішор” (ФОТО)

У селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької області відбувся яскравий весняний фестиваль “Мерцішор”. Подія відбулася у неділю, 19 березня. Про це повідомляє “Район-Інфо”.

Поглянути на гучний захід прийшло чимало людей – всі зібралися у місцевому будинку культури.

Концертна програма просто вражає. Виступити перед громадою прийшли відома вже «Букурія» з Динівців, яка відкрила і завершила фестиваль, танцювальні колективи будинків культури сіл Подвірне, Балківці, Несвоя, Мамалига,Стальнівці, «Шиндрянка» з Драниці, солісти і колективи Сергій Кіцак, співоче тріо з Мамалиги, Кароліна Житар, Лія Бурлачок, Олександра і Олександр Парпауц, Ольга Фрейзик, Марина Куницька, Сергій Беспалько, Євген Руснак, Аліна Маєруца, Лариса Гудан, Александрина Іоніцой, гурток «Темп», Мамалигівський філіал музичної школи, музична школа с. Подвірне (оркестр баянистів і духовий оркестр), оркестр народних інструментів «Мерцішор» (Драниця).

Серед запрошених на фестиваль були І-а заступниця голови РДА К. Поп, начальник відділу культури РДА С. Михайлова, голова голова Ради міжрайонного товариства молдавської культури Буковини Ю. Стаднічук, котрі привітали глядачів і артистів із весною і фестивалем. На завершення сільський голова об’єднаної громади А. Шова вручив учасникам подяки і невеликі подарунки на згадку.