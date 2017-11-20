У Мамаївцях 26-річний водій іномарки насмерть збив жінку, котра переходила дорогу: поліція повідомила деталі ДТП (ФОТО)

Як ми повідомляли раніше,  19 листопада у с. Мамаївці Кіцманського району сталася аварія, у результаті якої загинула молода жінка.

Наразі у поліції повідомили деталі аварії.

 Встановлено,  що увечері, у селі Мамаївці головному автошляху, 26-річний водій автомобіля марки «Мерседес 300» допустив наїзд на жінку, котра переходила дорогу. У результаті пригоди,  іномарку занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з мікроавтобусом «Форд Транзит», за кермом якого перебував 34-річний житель Хотинщини.

У результаті отриманих травм жінка загинула. Усі водії були тверезими.

Відомості за фактом даної ДТП внесені до ЄРДР.PM268image006 PM595image004 PM608image005 PM716image002 PM814image003 PM843image001

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