У Мамаївцях 26-річний водій іномарки насмерть збив жінку, котра переходила дорогу: поліція повідомила деталі ДТП (ФОТО)

Як ми повідомляли раніше, 19 листопада у с. Мамаївці Кіцманського району сталася аварія, у результаті якої загинула молода жінка.

Наразі у поліції повідомили деталі аварії.

Встановлено, що увечері, у селі Мамаївці головному автошляху, 26-річний водій автомобіля марки «Мерседес 300» допустив наїзд на жінку, котра переходила дорогу. У результаті пригоди, іномарку занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з мікроавтобусом «Форд Транзит», за кермом якого перебував 34-річний житель Хотинщини.

У результаті отриманих травм жінка загинула. Усі водії були тверезими.

Відомості за фактом даної ДТП внесені до ЄРДР.