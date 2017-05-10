У маршрутці №9-А пограбували пасажира

10 травня у Чернівцях в маршрутці №9-А пограбували одного з пасажирів. Невідома особа викрала чужий гаманець.
Про це повідомив чернівчанин Ігор Гуцол.
Щоб знайти грабіжника, поліцейські зупинили маршрутку навпроти входу до парку Т. Шевченка і перевірили пасажирів.
Наразі невідомо, чи крадіжка сталась саме у маршрутці.
Ох, ви і темні. Крадіжка і пограбування – різновиди викрадення майна. Крадіжка – таємне, а грабунок -відкрите . Виходячи з поданої інформації відбулася крадіжка, ви би ще розбій крадію приписали.