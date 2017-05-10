У маршрутці №9-А пограбували пасажира

10 травня у Чернівцях в маршрутці №9-А пограбували одного з пасажирів. Невідома особа викрала чужий гаманець.

Про це повідомив чернівчанин Ігор Гуцол.

Щоб знайти грабіжника, поліцейські зупинили маршрутку навпроти входу до парку Т. Шевченка і перевірили пасажирів.

Наразі невідомо, чи крадіжка сталась саме у маршрутці.