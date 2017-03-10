У місті хочуть перейменувати вулицю Горького на вулицю Гнатюка. Чернівчан запрошують на слухання

У Чернівцях планують перейменувати вулицю Максима Горького на вулицю Дмитра Гнатюка. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. З цього приводу у Ратуші, кабінет 105, відбудуться громадські слухання 14 березня о 18:00.

Як відомо, питання щодо перейменування вулиці було піднято депутатом Тарасом Бабухою в електронній петиції.

Ініціатором громадського слухання є міський голова Олексій Каспрук. Взяти участь у події запрошують депутатів міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників громадських організацій та всіх небайдужих мешканців міста. З собою необхідно мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо Ви хотіли б взяти участь у вирішенні цього питання, але бути присутнім на громадських слуханнях не маєте можливості, надішліть свою пропозицію на електронну пошту document@rada.cv.ua або напишіть лист на адресу: м. Чернівці, 58002 Центральна площа,1, зазначте прізвище, ім’я, по батькові, (найменування юридичної особи) та адрес, у строк до 19 квітня 2017 року.