У місті локальне відключення водопостачання

Сьогодні у Чернівцях локальне відключення води. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Перевірте, чи буде вода у Вас!

1. У зв’язку з ремонтними роботами по вул. Руська №263 (ТПР – 1А) буде припинено водопостачання в будинках по вулиці Руська №№: 249, 251, 251А,253, 255, 255А, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 273, 275, 275А, 277. Води не буде з 10:00 до 17:00.

2. У зв’язку з аварійно – ремонтними роботами по вул. Лисенка №3, з 10:00 год. до 17:00 год., буде відсутнє водопостачання в будинках по вулиці: Б. Хмельницького (від вул. Горького до вул. Університетської), Університетська, Л. Українки, Шиллера, Котляревського, Грушевського, Лисенка, Гете, Штейнберга, Бандери, Поштова, 28 Червня, Сімовича, Сковороди та прилеглих.

КП «Чернівціводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.