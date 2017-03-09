У місті незабаром відбудеться вечір співаної поезії

У Чернівцях незабаром відбудеться вечір авторської пісні та співаної поезії. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 14 березня до Дня українського добровольця. Таке свято відзначається в Україні вперше. У програмі заплановано виступи Лариси Бережан, Володимира Кавєріна, Марини Тимофійчук, Богдана Ільницького, Любомира Равлюка та Олександра Мадея.

Подія відбудеться у приміщенні малого залу Центрального Палацу культури Чернівців о 17:00. Відвідати захід запрошують ветеранів та учасників АТО та членів їх сімей, волонтерів і всіх, хто підтримує українське військо, чернівчан та гостей міста. Вхід вільний.