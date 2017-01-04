У місті планується відкриття музею голокосту

У Чернівцях на єврейському кладовищі планують створення музею голокосту. Про це повідомляє molbuk.ua посилаючись на розповідь директора Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини Миколи Кушніра. Початок робіт на кладовищі планують на березень 2017 року. Музей створять в приміщенні колишнього будинку прощань. Микола Кушнір розповідає, що відновлювати будівлю за початковим призначенням як дім прощання немає сенсу, бо поховання практично не здійснюються. У зв`язку з цим тут вирішили відкрити музей або ж меморіальний комплекс буковинського єврейства. Фінансування проекту надходить з різних джерел. 100 000 євро вже виділив уряд Німеччини. Також кошти на будівництво планують виділити приватні спонсори, які є вихідцями з Буковини. Загальний бюджет складає 350 000 євро.