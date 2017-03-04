У місті розпочався ярмарок хендмейду “Чернівецький Фортель”

Сьогодні, 4 березня, свою роботу розпочав ярмарок хендмейду “Чернівецький фортель”. Про це пише kyiv.changeua.com. Подія триватиме 4 та 5 березня. Відвідати Фортель можна на вулиці Ольги Кобилянської з 10:00 до 19:00.

“Чернівецький Фортель” проводять у зв’язку з приходом довгоочікуваної теплої весни. Тут кожен охочий зможе придбати косметику ручної роботи, прикраси, декупажні вироби, іграшки, вироби з дерева та кераміки, стильні еко-сумки, аксесуари для дівчат та безліч інших речей за доступними цінами.

Окрім цього, ярмарок є благодійним. Кожен учасник ярмарку погоджується віддати частинку свого заробітку на потреби бездомних людей, якими опікується громадська організація «Народна допомога Україна».