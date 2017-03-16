У місті відбудеться презентація двох поетичних збірок

23 березня у Чернівцях відбудеться презентація двох поетичних збірок. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться у малій залі Палацу культури м. Чернівців.

Презентувати свої книги приїдуть письменники Сергій Пантюк та Олексій Бик.

Сергій Пантюк презентуватиме свою нову поетичну збірку «Так мовчав Заратустра», а Олексій Бик – поетичну збірку «Вірші на руці».

Окрім цього, деякі твори виконуватимуться під акустичну гітару.

Кожен учасник літературної зустрічі матиме змогу не лише поспілкуватись з авторами, а й придбати їх нові книги, що складаються з поезій, народжених війною і серцем, а також взяти участь у автограф-сесії.

Початок о 16:00, вхід вільний.