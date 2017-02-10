У місті відбудеться унікальний фестиваль фантастичного кіно

23 лютого у Чернівцях відбудеться унікальний фестиваль фантастичного кіно. Про це інформує Буковинська округа. Подія відбудеться о 19:00 в Літературному Целанівському центрі. На міжнародному фестивалі фантастичного короткого метра «BEST SCI FI» покажуть стрічки з Іспанії, США, Франції, Ізраїлю та Хорватії. Вартість квитка – 40 гривень.

На фестивалі покажуть фільми про пригоди в часі, космічні подорожі, зустрічі з позаземними цивілізаціями, штучний інтелект і майбутнє Землі.