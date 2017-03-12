У місті відбувся YOGA ART WEEKEND (ФОТО)

У Чернівцях відбулося колективне заняття йогою під назвою YOGA ART WEEKEND. Про це пише acc.cv.ua. Подія відбулася у Центрі культури “Вернісаж”. Кілька десятків чернівчан, які люблять йогу, або просто хотіли спробувати, що це таке, прийшли на фестиваль релаксації. Тренінг провели досвідчені тренери з йоги та медитації. Учасникам розповіли про правильне харчування, здоровий спосіб життя, а також на практиці показали та навчили, як медитувати і робити вправи (також називаються “асани”). Окрім цього, чернівчан нагодували смачними вегетаріанськими смаколиками. Наприкінці активного дня тренінгу усі присутні співали разом з учасниками гурту SECRET FOREST.