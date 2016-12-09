У місті знайшли вибуховий пакет

Сьогодні, 9 грудня, близько 19:00, до місцевого відділку поліції надійшло повідомлення про підозрілий пакет. Поліція обгородила ріг вулиць Герцена та Білоусова. Невідомий підозрілий пакунок було знайдено в смітнику. На місце події швидко прибули вибухотехніки. За їх словами, підозрілим предметом виявився військовий вибуховий пакет, який на момент операції не ніс жодної небезпеки. Наразі відбувається слідство.