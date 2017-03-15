У місті знову обмежено рух транспорту: ремонт дороги на вулиці Канівській

До уваги водіїв! У Чернівцях чергове обмеження руху транспорту. По вулиці Канівській проводитимуться ремонтні роботи дороги. Через це з 16 до 17 березня буде повністю перекрито рух транспорту на ділянці від вулиці Сторожинецької до вулиці О. Кошового.
17 березня буде повністю перекрито рух транспорту на ділянці від вулиці Миру до вулиці Ясської.

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