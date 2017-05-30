У Москві через ураган загинуло 11 осіб (ФОТО)

Потужний ураган вирує у Москві. Вітер разом зі зливою валить дерева, стовпи та зриває металеві конструкції. За попередньою інформацією, жертвами негоди у Росії стало 11 осіб. Ще близько 50 осіб постраждало та звернулося за медичною допомогою до місцевих лікарень.

Також повідомляється про збій у роботі московського метро та залізниці.

Першим про жертв стихії повідомив мер Москви Сергій Собянін. На одного із загиблих впала конструкція зупинки на Кіровоградській вулиці. Ще дві людини загинули, коли на Андріївській набережній на них впала альтанка.