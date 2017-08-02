У Москві чоловік вдарив журналіста в лице у прямому ефірі (ВІДЕО)

“Моя країна, с*ка бл*, Україну захопимо, бл*”,- з такими словами чоловік вдарив журналіста в прямому ефірі у Москві в парку Горького. Подія сталася під час зйомок сюжету про святкування Дня ВДВ пропагандистським телеканалом “НТВ”. Журналіст Микита Развозжаєв вів програму у прямому ефірі, коли до нього підійшов чоловік у футболці з надписом “Оплот” й нецензурно виражався. Коли кореспондент попросив нахабу замовчати, “оплотівець” з кулака зацідив журналісту в лице.

Згодом у прес-службі МВС Москви уточнили, що чоловіка, який напав на журналіста, затримали і відвезли до відділку.