У Москві рекордно низька температура повітря

У столиці Росії зафіксовано рекордно низьку температуру за останні 125 років. Про це повідомляє російський Гідрометцентр. Ніч на Різдво у Москві стала найхолоднішою за останні 125 років. Температура повітря опускалася до -30 градусів за Цельсієм у місті та до -33 градусів по області. Окрім цього, Різдвяна ніч стала морозною й для Архангельської області – тут було -48 градусів за Цельсієм.

У столиці РФ скасовано близько 50 авіарейсів, перекрито автомобільні шляхи. 10 осіб у Москві було госпіталізовано з обмороженням, серед них є діти.